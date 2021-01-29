Мошенницу, которая обещала Facebook-пользователям редкие лекарства, посадили на 4 года

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Женщина, ранее судимая по статье 190 УК «Мошенничество», нашла для себя удобный способ поиска жертв через интернет. Будучи матерью, на первых порах она размещала объявления о продаже различных детских вещей и питания на сайтах объявлений, просила предоплату, после чего просто переставала отвечать обманутым жертвам. Но позднее женщина смекнула, что есть еще более легкий и верный способ обмана.

Вступая в различные facebook-группы медицинской тематики, она стала высматривать, какие препараты разыскивают пользователи и связывалась с ними через личные сообщения. Убедив потенциальную жертву, что у нее есть то, что нужно, женщина обещала переслать медпрепараты по почте, на условиях предоплаты.

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На первых порах она действительно высылала людям лекарства, правда совсем не те, которые были им нужны. Например, пообещав прислать препарат Emend (для предотвращения тошноты и рвоты после химиотерпаии) на сумму 1700 гривен, она отправила заказчице Новой Почтой копеечные таблетки.

В какой-то момент дурная слава о ней распространилась по Facebook. Но женщина решила эту проблему запросто – зарегистрировав новый аккаунт и продолжила свою охоту. Некоторые из пользователей понесли ущерб на достаточно ощутимые суммы денег – 4555 гривен. Другие – всего 250 грн. Одна из пользовательниц сперва договорилась о продаже лекарств, но узнав о существующей мошеннической схеме, стала торговаться за предоплату, в результате чего потеряла всего 100 гривен.

На основании заявлений восьми потерпевших, правоохранители возбудили уголовное дело и, в результате расследования, вышли на мошенницу. Ей оказалась замужняя уроженка Донецка, проживающая на подконтрольной территории Украины, со средним-техническим образованием, мать четверых детей.

На последнем обстоятельстве она особенно настаивала в суде, прося проявить к ней снисходительность. Однако из-за того, что на ней висела непогашенная судимость по аналогичной статье, суд добавил прежний срок к новому, в результате чего женщину отправили отбывать наказание за решеткой на 4 года.

Андрей Майданик, internetua.com

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