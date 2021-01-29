Мошенницу, которая обещала Facebook-пользователям редкие лекарства, посадили на 4 года

Женщина, ранее судимая по статье 190 УК «Мошенничество», нашла для себя удобный способ поиска жертв через интернет. Будучи матерью, на первых порах она размещала объявления о продаже различных детских вещей и питания на сайтах объявлений, просила предоплату, после чего просто переставала отвечать обманутым жертвам. Но позднее женщина смекнула, что есть еще более легкий и верный способ обмана.

Вступая в различные facebook-группы медицинской тематики, она стала высматривать, какие препараты разыскивают пользователи и связывалась с ними через личные сообщения. Убедив потенциальную жертву, что у нее есть то, что нужно, женщина обещала переслать медпрепараты по почте, на условиях предоплаты.

На первых порах она действительно высылала людям лекарства, правда совсем не те, которые были им нужны. Например, пообещав прислать препарат Emend (для предотвращения тошноты и рвоты после химиотерпаии) на сумму 1700 гривен, она отправила заказчице Новой Почтой копеечные таблетки.

В какой-то момент дурная слава о ней распространилась по Facebook. Но женщина решила эту проблему запросто – зарегистрировав новый аккаунт и продолжила свою охоту. Некоторые из пользователей понесли ущерб на достаточно ощутимые суммы денег – 4555 гривен. Другие – всего 250 грн. Одна из пользовательниц сперва договорилась о продаже лекарств, но узнав о существующей мошеннической схеме, стала торговаться за предоплату, в результате чего потеряла всего 100 гривен.

На основании заявлений восьми потерпевших, правоохранители возбудили уголовное дело и, в результате расследования, вышли на мошенницу. Ей оказалась замужняя уроженка Донецка, проживающая на подконтрольной территории Украины, со средним-техническим образованием, мать четверых детей.

На последнем обстоятельстве она особенно настаивала в суде, прося проявить к ней снисходительность. Однако из-за того, что на ней висела непогашенная судимость по аналогичной статье, суд добавил прежний срок к новому, в результате чего женщину отправили отбывать наказание за решеткой на 4 года.