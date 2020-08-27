Москвичка, изнасилованная бомжом в детстве, решила убить какого-нибудь бездомного сейчас

21-летняя жительница Москвы вместе со своими друзьями жестоко расправилась с бездомным мужчиной на Трубной улице, тот не выдержал ударов и умер.

Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что к сидевшему на лавочке 52-летнему мужчине подбежала девушка и ее знакомые, которые начали наносить удары руками и ногами. Мужчина был вынужден прикрываться, но его это не спало – у него были зафиксированы разрыв селезенки, переломы ребер, тупая травма живота и другие серьезные повреждения.

По горячим следам удалось найти зачинщицу и ее дружков. Та ничего не отрицала, и рассказала, что причиной нападения стала месть. В детстве девушку изнасиловал бомж. Она носила детскую травму при себе и решила отыграться на незнакомом человеке.

Полиция проводит расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 4 – причинение тяжких телесных повреждений, приведшее к смерти жертвы. Какова будет ответственность за убийство невиновного бездомного, пока неизвестного. // МК