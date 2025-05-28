Мстилася за позбавлення волі співмешканця: на Чернігівщині жінка підпалила два будинки та господарську будівлю
Збитки, завдані потерпілим, становлять майже 308 тисяч гривень.
Чернігівський районний суд 22 травня засудив жінку, яка підпалила два жилі будинки та господарську будівлю із сіном.
Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.
За матеріалами справи, три підпали жінка влаштувала 15 січня 2025 року. Близько 02:00 засуджена підпалила солому, внаслідок цього згоріла господарська будівля. Згідно з експертизою, це завдало збитків потерпілому на 203 572 гривні.
Далі близько 02:05 жінка вилила бензин над вхідними дверима жилого будинку та підпалила. Згідно з експертизою, завдані збитки становлять 14 849 гривень.
Тієї ж ночі близько 02:10 жінка підійшла до другого цегляного жилого будинку і вилила бензин на сміття, яке було всередині, та підпалила його. Це призвело до загоряння підлоги в кімнаті та внутрішніх стін у будинку. Як показала експертиза, такі дії завдали шкоди потерпілому на 89 418 гривень.
Допитана у судовому засіданні засуджена свою вину визнала повністю та розповіла, що 15 січня вночі вживала алкоголь. Тоді вона захотіла помститися людям, через яких її співмешканця позбавили волі. У вчиненому жінка покаялася.
Її визнали винною за частиною 2 статті 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна) та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки. Водночас її звільнили від відбування покарання, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового кримінального правопорушення.
Обставинами, що пом`якшили покарання, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Також жінка має відшкодувати на користь держави 112 619 гривень процесуальних витрат.
Тепер засуджена має виконувати такі обов’язки:
- періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На вирок може бути подана апеляція до Чернігівського апеляційного суду. // Суспільне. ЧернігівTweet