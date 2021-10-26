Мукачівські поліцейські оперативно розшукали зловмисницю, яка пограбувала неповнолітню дівчину

Викрадений телефон, який грабіжниця вирвала з рук неповнолітньої, працівники поліції повернули потерпілій, а матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Відповідно до санкції статті мукачівці загрожує до 4 років ув’язнення

Днями до поліції Мукачева звернулася за допомогою неповнолітня дівчина. 17-річна студентка місцевого університету розповіла, що йшла по вулиці Миру, як раптом невідома особа вирвала у неї з рук мобільний телефон, після чого втекла.

Поліцейські негайно відреагували на виклик та почали пошуки зловмисниці.

Оперативники кримінальної поліції опрацювали записи з камер відеоспостереження та швидко встановили особу причетну до злочину. Нею виявилася раніше судима 39-річна місцева мешканка.

У зловмисниці слідчі вилучили мобільний телефон та повернули потерпілій дівчині.

За фактом злочину в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Правоохоронці вже провели досудове розслідування та скерували матеріали справи з обвинувальним актом для судового розгляду.

Відповідно до санкції статті обвинуваченій загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області