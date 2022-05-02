Мукачівські поліцейські розкрили серію крадіжок з приватних помешкань жителів райцентру

Слідчі Мукачівського районного управління поліції проводять досудове розслідування за фактами ряду крадіжок, вчинених на території райцентру. У скоєнні злочинів підозрюється непрацюючий 38-річний мукачівець.

На сьогодні оперативники зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність мукачівця щонайменше до 6 крадіжок. Усі злочини фігурант вчиняв вдень. На момент скоєння крадіжок господарі, здебільшого, були вдома — порались по господарству.

Серед крадених речей — три велосипеди, телевізор, ноутбук, два мобільні телефони та гроші.

Частину краденого майна поліцейським вдалося розшукати та вилучити, і найближчим часом їх повернуть законним власникам.

За усіма фактами крадіжок в поліції відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Сьогодні Мукачівський міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території райцентру. Досудове розслідування триває.

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до 8 років ув‘язнення.

Поліція Закарпатської області