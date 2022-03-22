Мукачівські поліцейські розшукали зловмисника, який посеред ночі обікрав квартиру місцевого жителя

Днями до поліції Мукачева звернувся місцевий мешканець, квартиру якого обікрали невідомі. Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що з помешкання потерпілого зникла гітара, вартість якої складає приблизно 2700 євро, готівка та мобільний телефон. Загалом потерпілому завдано збитків на близько 200 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції Мукачева провели ряд оперативних заходів та в результаті встановили, що до вказаної крадіжки причетний 19-річний місцевий житель. Хлопець раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, про що свідчить його судимість. Зловмисник пробрався в квартиру потерпілого вночі і виніс звідти все цінне, що знайшов.

Крадія розшукали та вилучили у нього викрадені речі, які буде повернуто власнику.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто скоєння крадіжки в умовах воєнного стану. Фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області