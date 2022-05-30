Мукачівські поліцейські затримали чоловіка та жінку, причетних до крадіжки у місцевому замку

У Мукачеві поліцейські по «гарячих слідах» розкрили крадіжку із замку та затримали зловмисників, причетних до злочину. Чоловіка та жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом розпочато слідство.

28 травня, на лінію «102» надійшло повідомлення про крадіжку в замку у місті Мукачево. Заявник зазначив, що із залу музею невідомі викрали планшет та гаманець з грошима.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники кримінальної поліції. Поліцейські опрацювали місце події, переглянули відео з камер спостереження та встановили, що до крадіжки причетні двоє відвідувачів замку – чоловік та жінка.

Правоохоронці швидко встановили особи підозрюваних та розшукали їх. Причетними до крадіжки виявилися 32-річний житель Харкова та 33-річна киянка. Відомо, що чоловік вже раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів.

Обидвох фігурантів працівники поліції затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у них вилучили крадені речі, які повернуть потерпілим.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає за такі дії позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області