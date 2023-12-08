Мукачівські поліцейські затримали зловмисника, який намагався обікрасти будинок сусідів

Вчора, 7 грудня, близько 23-ої години на лінію «102» зателефонувала жителька села Нове Давидково, яка повідомила, що негайно потребує допомоги поліції, адже застала в будинку своєї сестри невідомого чоловіка.

За викликом оперативно прибули наряд поліції та співробітники слідчо- оперативної групи, які затримали фігуранта на місці події.

З’ясувалося, що фігурант проник до будинку розбивши скло на дверях, звідки в подальшому намагався викрасти цінне майно господарів.

Крадієм виявився 48-річний місцевий житель, сусід потерпілих.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області