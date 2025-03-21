Мукачівські поліцейські затримали зловмисників, які за $8 тис. незаконно переправляли ухилянтів за кордон

Співробітники Мукачівського райуправління поліції у співпраці з працівниками СБУ та ДПСУ заблокували ще один канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України поза встановленими офіційними пунктами пропуску. Так, у результаті вдало проведених оперативних заходів, вдалося затримати трьох фігурантів разом з клієнтом «на гарячому».

За даними слідства організував схему 43-річний раніше судимий мукачівець. До незаконної оборудки він залучив ще двох чоловіків.

З клієнтами вони контактували через соцмережі. Організатор займався фінансовими питаннями та координацією маршрутів, а його двоє спільників – безпосередньо переправленням.

Так, двох переправників правоохоронці затримали у селі Астей, коли вони саме транспортували на автомобілі до лінії кордону чергового військовозобов’язаного клієнта. Організатора ж затримали у Мукачеві, при отриманні грошей.

Слідчі вилучили на місці події понад 9 тисяч доларів, мобільні телефони, чорнові записи та автомобілі, якими користувалися фігуранти.

Відповідно до статті 208 КПК України поліцейські помістили усіх трьох зловмисників до ізолятора тимчасового тримання. Затриманим слідчі Мукачівського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області