Мукачівця затримали за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині

Співробітники Мукачівського районного управління поліції затримали 37-річного мукачівця, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй колишній дружині. Потерпіла у важкому стані знаходиться у реанімації. Самого ж зловмисника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі розпочато слідство

27 березня ввечері до поліції Мукачева надійшло повідомлення про госпіталізацію у важкому стані 33-річної місцевої мешканки.

Для встановлення обставин, за яких жінку було травмовано, співробітники Мукачівського районного управління поліції провели ряд заходів.

Попередньо зʼясувалося, що того дня жінка відпочивала разом зі своїм колишнім чоловіком. Згодом між експодружжям виник конфлікт, у результаті якого чоловік наніс численні удари потерпілій.

Поліцейські затримали підозрюваного. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі потерпіла перебуває у важому стані, медики намагаються врятувати її життя.

Затриманому за скоєне загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області