Мужчина получил внушительный штраф за распространение вредоносного ПО

Суд вынес приговор украинцу за распространение вредоносного ПО, предназначенного для слежки за пользователями смартфонов.

Об этом сообщает InternetUA.

В марте 2020 года к уроженцу Умани обратился мужчина с просьбой установить программу на смартфон своей девушки, чтобы можно было отслеживать ее общение в мессенджерах и соцсетях. После этого, подсудимый через сеть Интернет загрузил специальное ПО под названием SystemUpdater_v.6.8apk на свой компьютер, которое в дальнейшем установил на смартфон, предоставленный заказчиком. За это он получил 500 гривен наличными. Согласно заключению эксперта, данное ПО может использоваться как вредоносное программное средство, а именно обеспечивать несанкционированный доступ постороннего лица к информации, хранящейся в мобильном телефоне.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34000 гривен. Кроме штрафа, суд обязал подсудимого оплатить 22882 грн за проведение экспертиз.