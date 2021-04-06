Мужчина ранил ножом четырех человек на вокзале в Харьковской области

Нарушителю грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное

В Харьковской области на вокзале мужчина бросался с ножом на людей. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Конфликт произошел на автовокзале в Краснограде. Там компания мужчин распивала алкоголь. Когда те начали ссориться, один из мужчин выхватил нож и бросился на своих знакомых. В конфликт вмешался 26-летний мужчина, но сам получил ранения. После этого злоумышленник скрылся.

В результате четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.

Через час после инцидента правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города.

Вещественные доказательства изъяли, по данному факту начали уголовное производство. Теперь задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишения свободы. // Сегодня