Мужчина украл 62 тысячи гривен, завладев доступом к чужой карте Monobank

Молодой не работающий харьковчанин со средним образованием предстал перед судом, обвиняемый по ч. 1 ст. 200: незаконные действия с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам и электронным деньгам. Что произошло?

Как сообщается в материалах дела, молодой человек купил у неизвестного банковскую карту Monobank, оформленную на третье лицо. После этого установил на свой айфон приложение Monobank, с идентификационными признаками купленной им банковской карты.

Далее, он ввел в систему интернет-банкинга не отвечающие действительности данные, которые, согласно ст. 60 Закона «Про банки и банковскую деятельность» должны быть известны только человеку, на чье имя выпущена карта.

Кроме того, он подключил авторизацию в приложении при помощи собственных биометрических данных (отпечатков пальцев и распознания лица), тем самым сделав невозможным доступ к интернет-банку настоящему владельцу счета.

После того как молодой человек получил беспрепятственный доступ к банковскому счету, он начал выводить деньги на другие карты, оформленные на третьих лиц, которые также находились в его распоряжении. В течение 4 дней он вывел с чужой карты около 62 тысяч гривен.

В суде обвиняемый не стал оспаривать изложенные в материалах следствия обстоятельства дела и полностью признал свою вину. Учитывая чистосердечное раскаяние и личность обвиняемого, который ранее не привлекался и не состоял на учете нарколога, суд избрал в качестве наказания минимальный штраф, предусмотренный санкциями ч. 1 ст. 200 УК: в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, что составляет 51 тысячу гривен.

В материалах судебного решения указано, что гражданский иск от потерпевшей стороны, в отношении обвиняемого не заявлялся. Это может означать фактическое отсутствие реального потерпевшего: известно, что для выпуска карты Monobank, достаточно установить приложение и загрузить фотокопии паспорта и идентификационного кода.

Предположительно, герой данного эпизода приобрел карту, не санкционированно оформленную на ничего не подозревающего гражданина, чьи фото документов были взяты киберпреступниками из интернета. В дальнейшем, подсудимый просто потратил кредитные деньги Monobank.

Это тревожный звоночек для всех, кто пересылает фотографии своих документов через интернет или хранит их в ящике электронной почты или других облачных сервисах: взломав почту и украв данные, киберпреступникам ничего не стоит открыть на вас банковский счет или онлайн-кредит. Практика показывает, что в последнее время подобные случаи происходят все чаще. // internetua.com