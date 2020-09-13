Мужчина выдал себя за священника, чтобы получить интимные фото школьницы
Полицейские задержали 36-летнего жителя Тбилиси, который выдал себя за священнослужителя, чтобы получить интимные фото несовершеннолетней.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии, передает УНН.
Следствие установило, что путем обмана обвиняемый заставил подростка отправить ему снимки, что “отражают ее личную жизнь”. В какой-то момент школьница решила прекратить телефонную переписку. Тогда лже-священник стал угрожать ей публикацией ранее отправленных снимков в интернете.
Мужчина был задержан на основании судебного постановления.
МВД продолжает следствие по части 1 статьи 157 УК Грузии — нарушение тайны личной жизни, незаконное получение информации о тайне личной жизни, ее хранение-распространение. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.Tweet