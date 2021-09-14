Мужчина зарубил бывшего зятя топором и забетонировал тело в гараже

Ради спокойствия дочери 56-летний отец пошел на убийство

На днях жестокая трагедия разыгралась в селе Селянино Наро-Фоминского района Подмосковья. 56-летний житель этого села изрубил топором своего бывшего зятя и закатал в бетон у себя в гараже, чтобы о случившемся никто не узнал. Однако сохранить убийственную тайну ему не позволила совесть…

Как стало известно «МК», в начале 2018 года житель Селянино Евгений (все имена изменены) познакомился со своей ровесницей Еленой. Между молодыми людьми возникли чувства, и через девять месяцев у них родился сын.

В 2019 году молодые родители решили узаконить свои отношения и расписались. Но далеко не все гладко пошло у них в жизни — Евгений пристрастился к алкоголю. На этой почве дома стали происходить скандалы. Елена постоянно слышала упреки и оскорбления, муж часто угрожал ей побоями, говоря, что «он мужик и главный в семье». Женщине приходилось даже вызывать полицейских, чтобы успокаивать пьяного мужа. Она очень переживала за свое здоровье и здоровье сынишки.

Долго так продолжаться не могло, и в январе 2020 года пара развелась. Евгений стал жить отдельно, страсть к спиртному у него не угасла. Иногда в порыве злости и, естественно, под действием алкоголя, он приходил к бывшей жене и угрожал ей. Говорил, что у той никогда не будет спокойной жизни, а единственным мужчиной у нее будет только он.

Посещения чередовались с угрозами по телефону. Иногда Евгений остывал и на какое-то время оставлял Елену в покое, но потом все начиналось снова. Молодая мама была бы рада забыть бывшего мужа и начать новую жизнь, но он никак не давал ей это сделать.

28 августа 2021 года Евгений, как всегда навеселе, встретил своего бывшего тестя Николая Сергеевича. Они спокойно поговорили, и отец Елены предложил бывшему зятю сходить к нему в гараж и угоститься соленьями. Уже в гараже Евгения снова «перемкнуло» и он завел свою шарманку с угрозами и упреками.

Экс-тесть попросил визави не мешать Елене обустраивать свою личную жизнь. Эта просьба просто взбесила молодого человека и он ногой ударил в грудь деда своего сына. После чего схватил топор, который лежал на полу и замахнулся. Мужчине удалось выбить топор из рук Евгения, сбив его с ног, после чего, видимо, находясь в сильном стрессе, этим же топором мужчина нанес множественные удары в шею и голову неудачливому мужу. Когда стало понятно, что Евгений мертв, Николай Сергеевич перетащил его тело в свой другой гараж и закопал. А чтобы никто не обнаружил место захоронения, он попросту забетонировал яму.

Несколько дней Николай Сергеевич жил с этим, сильно переживал, и не выдержал — пришел в полицию с повинной и все, как на духу рассказал.

Как рассказала помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения — арест.