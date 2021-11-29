Мужчину подозревают в убийстве жены, которую он застраховал на $250 тысяч

В Техасе задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве жены. Женщину обнаружили мертвой после того, как супружеская пара оформила страховой полис на 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает ТСН.

41-летний Кристофер Коллинз сам сообщил в полицию о том, что преступники в их доме убили его жену. Мужчина вызвал домой полицию после того, как его жена якобы направила ему сообщение, в котором заявила, что за их домом следят неизвестные. Сам Кристофер в это время находился в спортзале.

Однако при рассмотрении дела установили, что к убийству может быть причастен именно муж женщины. За два дня до случившегося они вместе оформили и подписали полис о страховании жизни на 250 тысяч долларов.

— Никаких следов проникновения в дом не было. Офицеры заметили, что черный ход был открыт, к тому же на заднем дворе было четыре собаки. Офицеры, обыскивавшие дом, обнаружили внутри стола лист бумаги. Это был полис для страхования жизни на сумму 250 тысяч долларов, — сообщил прокурор.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла от пулевого ранения в голову. Патрон от оружия правоохранители нашли в кармане Кристофера. По факту произошедшего подозреваемый должен был явиться в суд. Однако на заседание он не пришел, сославшись на «психическое здоровье». Впоследствии его задержали и отправили в изолятор округа Харрис. // Преступности.НЕТ