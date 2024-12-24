МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського (фото)
У базі Міністерства внутрішніх справ присутня інформація про розшук колишнього керівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського.
У базі Брагінського назвали особою, яка переховується від органів досудового розслідування”.
Датою зникнення вказане 20 червня 2024 року.
Вказано, що екскерівник метро зник у Києві. Дата створення картки в розшуку невідома.
Його розшукують за 2 ст. 367 Кримінального кодексу – “Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки”. // УПTweet