МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського (фото)

У базі Міністерства внутрішніх справ присутня інформація про розшук колишнього керівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського.

У базі Брагінського назвали особою, яка переховується від органів досудового розслідування”.

Датою зникнення вказане 20 червня 2024 року.

Вказано, що екскерівник метро зник у Києві. Дата створення картки в розшуку невідома.

Його розшукують за 2 ст. 367 Кримінального кодексу – “Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки”. // УП