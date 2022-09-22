Миколаєвець намагався «дати» ₴25 тисяч посадовцю поліції за непритягнення до кримінальної відповідальності

54-річний чоловік пропонував хабар посадовцю відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління за уникнення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин та повернення вантажного автомобіля з піском. Транспортний засіб правоохоронці вилучили декілька днів тому через відсутність дозвільних документів на видобуток піску. Нині чоловік затриманий, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Під час надання правоохоронцю неправомірної вигоди зловмисника затримали слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області та працівники Миколаївського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ за процесуального керівництва обласної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

Слідчі за вказаним фактом здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нині 54-річного фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, готуються матеріали для вручення йому повідомлення про підозру.

За підкуп службової особи чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області