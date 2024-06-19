Миколаєвець втягнув жінку у зайняття проституцією та зберігав дитячу порнографію

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного мешканця Миколаєва, який втягнув 24-річну дівчину у заняття проституцією, з метою наживи здійснював звідництво для розпусти, а також одержував доступ до дитячої порнографії та зберігав її без мети збуту (ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, користуючись уразливим станом потерпілої, у якої відсутні джерела фінансування та постійне робоче місце, шляхом переконання у вигідності надання оплатних сексуальних послуг, втягнув її у зайняття проституцією.

Через мережу Інтернет фігурант підшукував клієнтів чоловічої статті для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Частину грошей, отриманих від так званих «клієнтів» він залишав собі.

Крім цього, обвинувачений одержав доступ та завантажував дитячу порнографію на свій мобільний телефон, де зберігав її без мети збуту.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалось СВ ВП №5 МРУП ГУ НП в Миколаївській області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура