Миколаївська поліція встановлює шахраїв, які ошукали двох жінок на 336 тисяч гривень

До відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління звернулись дві місцеві мешканки із заявами про те, що вони стали жертвами аферистів.

Шляхом обману зловмисники із карткових рахунків привласнили понад 300 тисяч гривень 50-річної жінки та понад 36 тисяч гривень 72-річної місцевої жительки.

Зі слів заявниць, до них телефонували невідомі, які представлялися представниками банку та вказували на нібито проблеми з їхніми картковими рахунками. Так, 50-річна потерпіла, аби нібито зашкодити невідомим зняти грошові кошти з її картки, про що їй повідомив псевдобанкір, назвала особисті дані і втратила 304 тисячі гривень. За аналогічною схемою у 72-річної жительки обласного центру зловмисники заволоділи сумою понад 36 тисяч гривень.

За вказаними фактами слідчі відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Поліція нагадує, щоб уберегти себе від шахрайських дій не надавайте персональні дані незнайомцям!

У жодному разі не можна повідомляти ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг.

Не розголошуйте дані своїх персональних карток, навіть якщо вас про це просить працівник банку. Самостійно зателефонуйте у відділення або на гарячу лінію банку. Якщо фінансовій установі дійсно потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та одразу звертайтесь до поліції.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області