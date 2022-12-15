Миколаївські правоохоронці припинили канал збуту кокаїну в двох областях

Троє мешканців Одеси налагодили нелегальний канал збуту наркотичних засобів на території Миколаївської та Одеської областей.

«Дозу» кокаїну фігуранти продавали за 6 тисяч гривень, а сукупний місячний дохід від злочинної діяльності угруповання склав близько 1,5 мільйонів гривень. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність групи наркодилерів детективи слідчого управління обласного главку поліції разом із оперативниками Управління СБУ в Миколаївській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що 26-річний одесит залучив до своєї злочинної діяльності ще двох своїх знайомих 27-ми років, які налагодили схему збуту наркотичного засобу в двох областях.

Одного з фігурантів правоохоронці затримали безпосередньо після збуту чергової «дози» кокаїну.

За місцями мешкання зловмисників 26-ти та 27-ми років слідчі та оперативники провели санкціоновані обшуки, у ході яких виявили та вилучили наркотичну речовину, устаткування для її зважування та пакування, а також пристрої для вживання кокаїну, зброю, телефони, які вони використовували у своїй злочинній діяльності. Також правоохоронці вилучили грошові кошти, що зловмисники отримали від покупця за придбання наркотичного засобу.

Вилучене правоохоронці направили на проведення експертиз.

Нині усім фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме – у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного збуту наркотичних засобів.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області