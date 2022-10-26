Миколаївські правоохоронці затримали «лісоруба», який намагався підкупити поліцейського

Одразу після передачі неправомірної винагороди посадовцю поліції у розмірі 16 тисяч гривень, правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який намагався підкупити керівника одного з районних відділень поліції області за непритягнення його до відповідальності з незаконної порубки дерев.

Під час надання поліцейському неправомірної вигоди, зловмисника затримали слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області та працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ за процесуального керівництва обласної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

39-річного фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру.

Слідчі за вказаним фактом здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

За підкуп службової особи чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області