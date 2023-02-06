Миколаївця затримали за опір та погрози вбивством поліцейським під час виконання ними службових обов’язків

42-річному мешканцю обласного центру слідчі інкримінують ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Його поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.

3 лютого до Миколаївського райуправління поліції надійшло повідомлення від двох місцевих мешканок про те, що незнайомий чоловік на вулиці чинить хуліганські дії. Невідомий, розмахуючи предметом, схожим на нунчаки, не реагував на на зауваження, що навколо граються діти, а на вимогу заспокоїтися, спричинив жінкам тілесні ушкодження нунчаками.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, але зловмисник вже встиг втекти.

Встановили місцезнаходження правопорушника оперативники Миколаївського райуправління поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік почав агресивно поводитись та нецензурно висловлюватись. На зауваження припинити протиправні дії став чинити опір поліцейським, погрожував вбивством, та, тримаючи в руках нунчак, намагався нанести удари одному із поліцейських.

Після цього оперативники змушені були застосувати до чоловіка спеціальні заходи примусу та спецзасіб – кайданки.

Зловмисника правоохоронці затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та в подальшому доставили його до Миколаївського райуправління.

Нині зловмисник перебуває під слідством за вчинення ще трьох кримінальних правопорушень, передбачених ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Нападнику слідчі повідомили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ч.4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання відносно затриманого запобіжного заходу.

За скоєне затриманому загрожує до семи років ув’язнення. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області