Мистецтво втечі: елітні корупціонери знову винайшли телепортацію, добре хоч румуни розказали як це робилось

В Україні зафіксовано черговий “неможливий” випадок перетину кордону VIP-підозрюваним. Виявляється, коли ти достатньо корумпований, закони фізики і державних кордонів — це просто рекомендації.

Денис Комарницький, якого НАБУ підозрює у створенні злочинної організації (що, між іншим, абсолютно не заважає йому бути “поважним бізнесменом”), якимось дивом опинився в Румунії, а вже згодом у Відні де просить політичного притулку. І ніхто не розуміє, як це сталося! Хіба що… ні, невже знову контрабандисти? Яке оригінальне рішення!

За інформацією, два співробітники ДСР Закарпатської області “попросили” місцевих контрабандистів допомогти Комарницькому “трохи поподорожувати”. Адже відмовити поліцейським — це так неввічливо! Особливо коли прохання надходить від “київських колег”.

Департамент стратегічних розслідувань відреагував на ситуацію з неймовірною “оперативністю”: звільнив начальника закарпатського ДСР та двох співробітників. Звісно, лише після того, як румунські правоохоронці зняли інформацію з телефону втікача і передали докази українським колегам. Геніальний план міг провалитись через… смартфон. Хто б міг подумати!

“Принцип нульової толерантності діє без виключень,” — повідомляє ДСР. Напевно, саме тому корупціонери продовжують таємничо випаровуватися з країни, як вранішній туман. І що найдивніше — завжди знаходяться “окремі несумлінні працівники”, які їм допомагають.Просто неймовірний збіг.

Тож якщо ви корупціонер з VIP-статусом і хочете покинути Україну попри заборону — не хвилюйтесь. Завжди знайдеться хтось, хто вас “телепортує” через кордон за відповідну винагороду. А потім обов’язково буде “негайна та принципова реакція”, яка чомусь не заважає наступному фігуранту гучної справи повторити трюк з втечею.

Залишається лише здогадуватись, який креативний маршрут обере наступний корупціонер: підводний човен, повітряна куля чи, можливо, циганська люлька?

Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. У лютому Національне антикорупційне бюро зазначало, що на той момент фігурант був ще в Україні, але намагався виїхати за кордон.

10 лютого НАБУ і САП у межах операції “Чисте місто” провели низку обшуків. Правоохоронці побували у пов’язаних з організатором злочинної схеми громадян. Під час обшуків правоохоронці, зокрема, знайшли в банківських скриньках понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. гривень.

Нещодавно Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування фігурантів цієї справи. Йдеться про депутатів Київради, співробітників КМДА і ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Журналісти опублікували деталі про їхні зв’язки. Також встановили інших представників столичної влади, які входили до “команди Комарницького”.