МЗС України на тлі поїздки Путіна в Монголію нагадало про ордер МКС: диктатора потрібно віддати Гаазі

Там наголосили, що викрадення українських дітей — лише один із численних злочинів кремлівської влади.

Російський диктатор Владімір Путін наступного тижня відвідає Монголію. У зв’язку з цим українське МЗС звернулося до тамтешнього президента Ухнаагійна Хурелсуха, висловивши сподівання, що уряд країни, яка є підписантом Римського статуту, усвідомлює, що президент РФ є воєнним злочинцем, якого потрібно арештувати через підозру у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ.

На це, нагадали у відомстві, видав ордер Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Його юрисдикцію Монголія визнає.

“Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям, — сказано у повідомленні. — Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді”.

Тож МЗС закликало владу Монголії виконати обовʼязковий міжнародний ордер та передати Путіна МКС. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ