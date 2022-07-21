На 10 років сяде водій, що спричинив п’яну ДТП, в якій загинули дві дитини 

Черкаським апеляційним судом визнано обґрунтованими доводи прокурора та залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким засуджено до 10 років позбавлення волі 36-річного жителя Черкаського району за скоєну смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

У суді доведено, що водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням транспортним засобом та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинула 15-річна дитина, її неповнолітня подруга, не прийшовши до тями, померла в лікарні.

Водій з місця події зник відразу після ДТП, залишивши потерпілих на проїзній частині в небезпечному для життя стані.

За принципової позиції прокурора вироком Соснівського районного суду м. Черкаси зловмисника визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 286-1, ст. 135 КК України, та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Сторона захисту оскаржила вказане рішення до суду апеляційної інстанції.

Наразі апеляційна скарга залишена без задоволення, вирок суду набрав законної сили і винний понесе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури