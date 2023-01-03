На 10 років сяде за ґрати ексартдиректор телеканалу, який виготовляв листівки для підняття «бойового духу» окупантів

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 61-річного харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що колишній художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає в РФ. Вона, у свою чергу, зверталась до російських міністерств та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР».

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Встановлено, що посадовці Кремля були вдячні харків’янину за підняття «бойового духу» російських військових.

Обвинувачений у суді повідомив, що, зі слів доньки, в середині квітня 2022 року за один день для армії РФ надрукували 1000 екземплярів листівок за його макетами.

Крім того, чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.

У суді колишній артдиректор повністю визнав свою вину.

28 грудня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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