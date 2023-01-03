На 10 років сяде за ґрати ексартдиректор телеканалу, який виготовляв листівки для підняття «бойового духу» окупантів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 61-річного харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що колишній художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає в РФ. Вона, у свою чергу, зверталась до російських міністерств та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР».

Встановлено, що посадовці Кремля були вдячні харків’янину за підняття «бойового духу» російських військових.

Обвинувачений у суді повідомив, що, зі слів доньки, в середині квітня 2022 року за один день для армії РФ надрукували 1000 екземплярів листівок за його макетами.

Крім того, чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.

У суді колишній артдиректор повністю визнав свою вину.

28 грудня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура