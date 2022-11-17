На 10 років відправиться за ґрати правоохоронець, який у п’яному стані скоїв смертельну ДТП (фото)

Сьогодні українські правоохоронці пліч-о-пліч з військовими боронять нашу державу від російських загарбників, звільняючи її крок за кроком. Але є окремі особи, які продовжують чинити протизаконні дії та ганьблять честь правоохоронного колективу. ДБР продовжує очищувати лави правоохоронців від подібних негідників.

За матеріалами ДБР Вишгородський районний суд Київської області визнав винним та позбавив волі на 10 років колишнього начальника сектору ювенальної превенції відділу превенції Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Поліцейський у грудні 2021 року напідпитку скоїв смертельну ДТП на в’їзді до села Нові Петрівці. На швидкості майже 130 км за годину він зіткнувся з автомобілем «ЗАЗ-Таврія», який стояв на перехресті та очікував на зелене світло світлофора. У результаті аварії 23-річний пасажир “ЗАЗ-Таврія” загинув на місці, а його однолітки – водій та пасажирка були госпіталізовані. Згодом від отриманих травм пасажирка померла, водій «ЗАЗ-Таврія» отримав численні забої.

За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу, яка показала 1,97 проміле алкоголю при нормі у 0,2.

У ході судових засідань колишній правоохоронець щиро покаявся в скоєному та попросив вибачення у рідних потерпілих.

Суд також зобов’язав винуватця ДТП сплатити рідним загиблих моральну шкоду у розмірі майже 480 тисяч гривень.

ДБР