На ₴11 млн. закупили дорожню «не ту» сіль – судитимуть посадовицю КП «ШЕУ Святошинського району»

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2023 року комунальне підприємство та приватна організація уклали договір на постачання дорожньої солі.

Проведеними дослідженнями та оцінкою відповідності чинному ДСТУ встановлено, що поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку, а відтак не може використовуватися за призначенням.

За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн.

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу правової роботи та закупівель КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», яка обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитки бюджету на понад 11 млн гривень (ч. 2 ст. 367 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури