На 11 років ув’язнили жителя Тернопільщини, який намагався застрелити знайомого, щоб не віддавати йому майже $100 тис.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді вирок – 11 років позбавлення волі жителю Тернопільщини, обвинуваченому у носінні вогнепальної зброї, замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 2 ст.15, п. 6 ч. 2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України).

Прокурори довели у суді першої та апеляційної інстанцій, що обвинувачений упродовж 2018-2021 років отримав від потерпілого 95 600 доларів США для придбання на території м. Тернополя нежитлових приміщень комерційного призначення. Щоб не віддавати гроші, оскільки йому не вдалося зробити обіцяного, боржник вирішив убити партнера по бізнесу. 28 лютого 2023 року він зателефонував чоловіку й запропонував зустрітися для підписання угоди з купівлі нежитлових приміщень в обласному центрі й подивитися на запропоновані земельні ділянки. Перебуваючи в салоні авто потерпілого на задньому сидінні, він вистрілив у водія з револьвера. Куля застрягла у потилиці жертви. Поранений чоловік залишився при свідомості, зміг сам доїхати до лікарні і викликати поліцію.

Нападник, зрозумівши що його жертва вижила, вибрався із чужої машини, сховав зброю і намагався втекти за кордон, найнявши таксі до м. Берегово. На в’їзді у Закарпатську область машину таксі з обвинуваченим у ній затримали правоохоронці. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Лікарі прооперували пораненого, витягнувши застряглу кулю з потилиці і згодом він дав свідчення в суді.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим особу стрільця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, п. 6 ч.2 ст.115, ч. 1 ст.263 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна.

І хоча захисник обвинуваченого не погодився з цим рішенням і оскаржив його в апеляції, Тернопільський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення.

Вирок вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури