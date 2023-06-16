На 12 років за ґрати відправиться мешканець Вінниччини за зґвалтування своєї малолітньої доньки

За принципової позиції ювенального прокурора Вінницької обласної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винуватим у зґвалтуванні своєї 12-річної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурор у суді довів, що у вересні 2019 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання, скориставшись своєю фізичною перевагою, не зважаючи на малолітній вік потерпілої та загально визнані норми моралі, всупереч волі дитини вступив із нею у статеві зносини.

У суді обвинувачений свою провину визнав не відразу, намагався запевнити суд, що він був п’яним, не міг такого скоїти та не пригадує, що відбувалося того дня.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим в інкримінованому злочині та засудив до 12 років позбавлення волі. Вказаний вирок суду обвинувачений оскаржив в апеляційному порядку.

Заслухавши доводи сторін, Вінницький апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу обвинуваченого, а покарання, призначене судом першої інстанції, без змін.

Вирок вступив у законну силу. Чоловік проведе за ґратами 12 років.

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури