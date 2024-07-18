На 13 років ув’язнено колаборантку, яка передавала бойовикам «зашифровані звіти» про дислокацію ЗСУ під Покровськом
Завдяки доказовій базі Служби безпеки 13 років тюрми отримала ворожа інформаторка, яка діяла на найгарячішому напрямку Донеччини.
Зловмисниця «зливала» рашистам геолокації опорних пунктів та вогневих позицій Сил оборони в районі Покровського. Найбільше ворога цікавили місця зосередження підрозділів ЗСУ поблизу однієї з ключових доріг, яка забезпечує логістику міста з передовою.
Отримані відомості фігурантка передавала російській розвідці через «зв’язкового» – бойовика окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті.
Для конспірованого спілкування з окупантом жінка використовувала заздалегідь обумовлений шифр. Наприклад, одна крапка у листуванні означала відповідь «так», а дві крапки – «ні».
Співробітники СБУ задокументували розвідувальну активність фігурантки і затримали її у березні 2023 року.
Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась мешканка Покровського району, яка публікувала антиукраїнські дописи в російських Телеграм-каналах.
Через це вона потрапила у поле зору окупантів, які дистанційно залучили її до співпраці.
Під час обшуку в помешканні затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, який вона використовувала для комунікації з бойовиком.
На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім реального терміну ув’язнення у засудженої конфісковано все належне їй майно.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet