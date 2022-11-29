На 15 років ув’язнено агента ФСБ, який допомагав окупантам у проведенні підривної діяльності в Одесі

За публічного обвинувачення Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок мешканцю м. Одеса, який активно допомагав державі-агресору у проведенні колабораційної та підривної діяльності на території одеського регіону, а також організував викрадення людини (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 146 КК України). Йому призначене покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Одеса, який з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб держави-агресора для проведення підривної діяльності на території одеського регіону, забезпечення інформаційної та політичної підтримки РФ на території України та завдання шкоди обороноздатності нашої держави.

З цією метою вказаний громадянин сформував злочинне угруповання, діяльність якого була спрямована на підтримку протиправної агресії проти України.

Зокрема, вказані особи збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, а також відомості щодо активістів та інших осіб, які активно висловлюються на підтримку державного суверенітету України. Зібрані відомості учасники угруповання передавали ворожим спецслужбам. Також організатор розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області для проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів вказані особи розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: «Одесса – русский город». Фото цього прапору у подальшому були використані російськими пропагандистськими ЗМІ.

Також, вказані особи розробили план насильницького викрадення мешканця міста Одеса, який не підтримував збройну агресію РФ проти України. Зловмисники планували утримувати чоловіка в підвальному приміщені та за допомогою наркотичних засобів та фізичних тортур змусити останнього переоформити належну йому нерухомість та віддати цінне майно.

У межах слідства за дорученням прокурора проведено імітування обстановки викрадення людини, в ході якого троє членів злочинної групи були затримані «на гарячому».

Вироком Київського районного суду м. Одеса організатора групи визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо інших учасників угруповання наразі триває та здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура