На 2 роки сяде конотопчанин, який пропонував вчити гімн Росії та стверджував, що в Бучі стріляють самі українці

Конотопською окружною прокуратурою в суді доведено вину 53-річного чоловіка у визнанні правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). За вироком суду 13 лютого 2023 року його засуджено до 2 років позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у присутності односельців стверджував, що в м. Буча стріляють самі українці, потім роблять фотографії для того, щоб весь світ думав, що це робить росія. При цьому обзивав усіх бандерівцями та вихваляв «рускій мір», переконуючи співрозмовників, що «при них буде гарно жити». Крім того, говорив дітям, щоб вчили гімн росії, бо скоро «прийдеться його співати».

Примітно, що обвинувачений народився в росії, тривалий час проживав у Луганській області, а з 2014 року переїхав до матері в м. Конотоп та отримував кошти як внутрішньо переміщена особа.

У суді обвинувачений провину свою категорично заперечував, намагався переконати суд, що його обмовили односельці.

Сумська обласна прокуратура