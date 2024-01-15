На 2 роки за ґрати відправиться мешканець Стрийщини за домашнє насильство відносно колишньої дружини та тещі

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 40-річного чоловіка визнано винним у домашньому насильстві та умисному невиконанні обмежувального припису суду (ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).

Його засуджено до 2 років позбавлення волі.

Встановлено, що в одному із сіл Сколівської територіальної громади обвинувачений проживав разом із своєю колишньою дружиною та її матір’ю.

Протягом тривалого часу чоловік був безробітний, часто зловживав алкоголем та систематично вчиняв домашнє насильство над жінками.

Зокрема, фігурант, будучи вже раніше судимим за домашнє насильство, продовжував безпричинно вчиняти конфлікти, ображав та принижував потерпілих, залякував, та погрожував фізичною розправою.

Районний суд видав обмежувальний припис терміном на 6 місяців. Відповідно до якого чоловіку тимчасово було заборонено спілкуватись, наближатись та перебувати за місцем проживання колишньої тещі.

Незважаючи на це, обвинувачений продовжував приїжджати до помешкання колишньої тещі, словесно ображати її, принижувати та залякувати. Згодом знову почав проживати у будинку потерпілої.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури