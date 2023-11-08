На 5 років може сісти рівнянин, який організував бордель під виглядом масажного салону

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина, який під прикриттям масажного салону організував бордель (ч. 2 ст. 302 КК України).

Слідством встановлено, що в орендованому приміщенні у центрі Рівного 33-річний чоловік відкрив салон еротичного масажу, де молоді жінки надавали інтимні послуги за гроші.

Клієнтів шукали через Інтернет. За один сеанс «масажу» вони сплачували від 3 до 16 тис. грн, залежно від обраного комплексу послуг. Правоохоронці задокументували 2 епізоди такої злочинної діяльності рівнянина.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури