На 5 років може сісти рівнянин, який організував бордель під виглядом масажного салону
Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина, який під прикриттям масажного салону організував бордель (ч. 2 ст. 302 КК України).
Слідством встановлено, що в орендованому приміщенні у центрі Рівного 33-річний чоловік відкрив салон еротичного масажу, де молоді жінки надавали інтимні послуги за гроші.
Клієнтів шукали через Інтернет. За один сеанс «масажу» вони сплачували від 3 до 16 тис. грн, залежно від обраного комплексу послуг. Правоохоронці задокументували 2 епізоди такої злочинної діяльності рівнянина.
Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратуриTweet