На 5 років ув’язнено винуватця смертельної ДТП у м. Волочиськ (фото)
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав 39-річного водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).
Вироком Волочиського районного суду його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.
Дорожньо-транспортна пригода сталась у липні минулого року в м. Волочиськ.
Рівень алкоголю у крові винуватця ДТП перевищував норму в 10 разів.
Нетверезий водій, виїжджаючи з другорядної дороги, допустив зіткнення з мопедом, який рухався по головній.
Внаслідок цього водій мопеда отримав травми, не сумісні з життям.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet