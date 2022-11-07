На 5 років ув’язнено винуватця смертельної ДТП у м. Волочиськ (фото)

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав 39-річного водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).



Вироком Волочиського районного суду його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.



Дорожньо-транспортна пригода сталась у липні минулого року в м. Волочиськ.

Рівень алкоголю у крові винуватця ДТП перевищував норму в 10 разів.

Нетверезий водій, виїжджаючи з другорядної дороги, допустив зіткнення з мопедом, який рухався по головній.

Внаслідок цього водій мопеда отримав травми, не сумісні з життям.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури