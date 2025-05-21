На 5 років увʼязнили медбрата, який у морзі викрав обручку в загиблого військового

Малинський районний суд Житомирської області визнав громадянина винним у нарузі над тілами померлих.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 травня.

Обвинувачений працював медбратом у Малинській філії ДУ «Житомирське обласне бюро судово-медичної експертизи».

24 січня 2024 року, одягаючи померлу жінку для обряду поховання, медбрат зняв із безіменного пальця її руки золоту обручальну каблучку і привласнив. 10 грудня 2024-го він забрав в іншої покійниці сережку.

5 січня 2025 року в Курській області РФ при виконанні бойового завдання загинув український військовослужбовець. Тіло передали в Україну і 9 січня 2025 року в морзі у загиблого медбрат викрав золоту весільну каблучку.

Коли потерпілі помічали зникнення прикрас, медбрат категорично заперечував, що брав їх і відповідав, що, можливо, ті десь випали в дорозі і загубились. Люди навіть пропонували викупити зниклі речі, але обвинувачений говорив, що нічого про них не знає.

Вдова військового розповіла в суді, що через повноту пальців у чоловіка, він навіть за життя не міг зняти перстень із пальця.

Один із родичів згодом знайшов сережку своєї покійної дружини в одному з ломбардів міста і викупив.

14 січня 2025 року в приміщенні ломбарду оглянуто деформовану золоту каблучку, яку обвинувачений зняв із тіла померлого військового.

Вже будучи викритим, у судовому засіданні медбрат визнав вину і говорив, що розкаюється. Пояснив, що після невдалих спроб зняти перстень із пальця військового він перекусив метал за допомогою плоскогубців.

На запит слідчого ломбард повідомив, що у 2022-2025 роках медбрат звертався до них девʼять разів і здавав золоті предмети — коронку, підвіску, каблучки, сережку, брухт.

У підсумку суд виключив щире каяття обвинуваченого, оскільки таке мало тільки формальний характер. Адже він не намагався відшкодувати збитки потерпілим. Навпаки, всі потерпілі намагались у позасудовому порядку домовитися про добровільне повернення золотих прикрас, але медбрат категорично заперечував свою причетність до їх зникнення. Ознак, що обвинувачений активно сприяв слідству, суд також не побачив.

Чоловіку призначили 5 років реального позбавлення волі.