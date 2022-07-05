На 6 років ув’язнення засуджено хмельничанина, який передавав у виправну колонію наркотики під виглядом крапель від нежитю

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 56-річного хмельничанина у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу в місця позбавлення волі, вчинене повторно, а також у незаконному посіві та вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України).



Неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік, заховав флакон з наркотичною речовиною в упакування від лікарського препарату «Нафтизин», та надіслав поштовим відправленням до виправної колонії.

Передати наркотичний засіб адресату зловмиснику не вдалось, оскільки під час проведення огляду посилок заборонену речовину було виявлено та вилучено працівниками установи.

Окрім того, на території свого домогосподарства він виростив 14 кущів рослин коноплі, з яких в подальшому виготовив і зберігав наркотичний засіб – канабіс, для власного вживання.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури