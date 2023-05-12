На 6 років ув’язнено псевдодизайнерку, яка обікрала чоловіка на ₴175 тис. за допомогою очних крапель

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою м. Києва суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок, яким до 6 років позбавлення волі засуджено жінку, яка під приводом надання дизайнерських послуг заволоділа майном клієнта з застосуванням лікарського препарату.

Так, у травні 2022 року до правоохоронців звернувся мешканець Оболонського району столиці з заявою про вчинення крадіжки з його квартири. Як виявилося, напередодні чоловік запросив до себе дому дизайнера інтер’єра, яку знайшов через інтернет.

Перебуваючи в квартирі потерпілого, жінка непомітно для нього додала у склянку з напоєм очні краплі. Випивши напій, чоловік втратив свідомість.

Використовуючи безпорадній стан потерпілого зловмисниця заволоділа його речами, грошима та іншим майном на суму 175 000 гривень, після чого втекла, залишивши останнього у безсвідомому стані.

Завдяки якісному підтриманню публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва доведено винуватість підсудної саме у вчиненні розбійного нападу, тобто злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Судом першої інстанції за наслідками повного дослідження доказів та встановлення фактичних обставин, жінці призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та стягнуто на користь потерпілого майже 250 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

Вказане рішення Київським апеляційним судом залишено в силі.

Київська міська прокуратура