На 60 діб взято під варту рівнянина, який до смерті забив знайомого

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 44-річному чоловікові повідомлено про підозру в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що в обідню пору 23 квітня в квартирі підозрюваного, в одному з будинків по вулиці Мельника у Рівному, компанія знайомих розпивала алкогольні напої. Під час застілля виникла суперечка, у ході якої господар наніс численні удари по голові та тулубу гостя.

Від отриманих травм той помер на місці події. Зловмисник, аби відвести від себе підозру та уникнути покарання, перемістив тіло потерпілого з квартири та залишив у коридорі загального користування.

Поліцейські в ході розшукових заходів оперативно встановили особу причетного та затримали його. Чоловікові вже повідомили про підозру, а 25 квітня Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури