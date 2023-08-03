На 60 діб взято під варту водійку, з вини якої на Сарненщині загинуло троє людей

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури Рівненський міський суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави водійку, яку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, ДТП сталася 31 липня на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Городець, Сарненського району. Слідством встановлено, що 39-річна жителька Київщини, кермуючи автомобілем ZXAUTO Landmark проявила неуважність до дорожньої обстановки та на рівній ділянці дороги допустила неконтрольований занос автомобіля, в результаті чого він перекинувся та загорівся.

Внаслідок ДТП 2 пасажирки, одна з яких неповнолітня, загинули на місці події, ще одна померла того ж дня у лікарні. Крім того, до медичного закладу доставили ще двох потерпілих, одна з них була вагітною і втратила дитину.

Наступного дня, за процесуального керівництва обласної прокуратури, водійці повідомлено про підозру.

Свою вину вона визнає, а причиною ДТП називає пошкоджене дорожнє покриття. Каже, що в’їхала в яму і автомобіль занесло.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури