На ₴700 тисяч дорожче: на Кіровоградщині комунальника підозрюють в розтраті коштів під час придбання автогрейдера

Прокурори Знам’янської окружної прокуратури повідомили про підозру директору комунального підприємства у розтраті державних коштів під час закупівлі спецтехніки.

За даними слідства, керівник комунального підприємства здійснив закупівлю автогрейдера за завищеною ціною. Зокрема, йдеться про низку додаткових послуг, які повинні були бути виконані у зв’язку з вказаною купівлею цієї спецтехніки. Однак виконані не були, проте сплачені державним коштом.

Відповідно до висновку експертизи збитки державі склали 735 тис грн.

Наразі комунальнику повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 КК України, тобто розтрата майна у великому розмірі в умовах воєнного стану.

Слідство здійснюється слідчими Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура