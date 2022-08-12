На 8,5 років ув’язненно 35-річного жителя Балтської громади за смертельне побиття своєї бабусі

Подія сталася в листопаді минулого року. Про смерть 86-річної жінки до поліції повідомила сільська фельдшерка.

При огляді тіла судово-медичним експертом були виявлені численні гематоми голови і тулуба. Онук померлої, який мешкав разом з нею, наполягав, що бабуся отримала травми від падіння на підлогу. Проте під час проведення досудового розслідування слідчі зібрали неспростовні докази вини чоловіка – він, перебуваючи напідпитку, жорстоко побив стареньку лише за висловлене нею зауваження.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку, призначили судово-психіатричну експертизу, яка довела, що чоловік був здатен усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Обвинувачення у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) скерували до суду, який визнав фігуранта винним та призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції в Одеській області