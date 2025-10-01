На 8 років увʼязнення засудили військового, який взяв у заручники медика, тікаючи від служби

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав військовослужбовця винним у захопленні у заручники працівника правоохоронного органу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 вересня.

Чоловік був мобілізований і служив бойовим медиком у військовій частині. У лютому 2024-го він самовільно залишив свій підрозділ. 31 грудня 2024 року його примусово доставили до будівлі для тимчасово затриманих військовослужбовців.

4 січня 2025-го обвинувачений помітив у коридорі санітарну інструкторку медичного пункту, яка прямувала до військовослужбовця для надання медичної допомоги. Обвинувачений підійшов ззаду напав на дівчину: однією рукою обхопив грудну клітку, а другою — приставив ніж до шиї. Погрожуючи застосувати ніж і вбити дівчину, він вимагав, щоб адміністрація відчинила ґрати й дала йому піти звідси.

За командою оперативного чергового одні металеві двері було відчинено, а біля других дверей зловмисника вдалося переконати відпустити потерпілу і він був затриманий. Весь інцидент тривав близько 15 хвилин.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, але сказав, що його дії не становили загрозу життю потерпілої. Обвинувачений пояснив, що з початку війни добровільно пішов на війну бойовим медиком. 15 лютого 2024 року він самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де пробув 9 місяців. 31 грудня 2024 року о 22.00 він приїхав до своєї знайомої у Павлоград і був затриманий працівниками поліції. Його відвезли до приміщення для тимчасово затриманих військовослужбовців і утримували без будь-яких правових підстав. 4 січня 2025 року він вирішив вийти з території гауптвахти, у казармі зустрів потерпілу, яка служила медиком. Взяв зі столу канцелярський ніж і приставив жінці до шиї ніж, але притримував лезо канцелярського ножа своїм пальцем, щоб не порізати їй шию. Обвинувачений пояснював, що мав намір лише вийти за територію гауптвахти і не завдав би жінці шкоди. Він пройшов до КПП, вимагав, щоб відчинили ґрати, але коли зрозумів, що не вийде, відпустив потерпілу.

У судовому засіданні дослідили відеозапис події на КПП. На відео видно приміщення з металевими дверями у вигляді решіток. Обвинувачений, одягнений у цивільне, утримує жінку у військововій формі. Чути чоловічий голос: «Зараз відкриємо. Заспокойся. Не метушися. Відпусти її». Далі кричить жінка: «Пожалуйста! Відкривайте ці двері! Господі!». Обвинувачений, утримуючи перед собою жінку, проходить через перші відчинені двері і залишається на ділянці між дверима. Праву руку він тримає на рівні шиї жінки. Поруч зʼявляються чоловіки у військовому одязі зі зброєю в руках. Один чоловік у військовій формі веде перемовини і говорить : «Ти зараз робиш собі гірше». Обвинувачений відповідає: « Дай я вийду!» «Я зараз вийду і все! Я прошу вийти! Я відпущу її одразу! Даю слово!». Військовий голосно каже: «Ти не вийдеш звідси! Це ж молоденька дівчинка. Уяви , що це твоя донька! Ти не вийдеш звідси, тебе завалять!». Після цього обвинувачений опускає руки, заручниця відбігає в сторону. Далі військові затримують нападника і кладуть на підлогу.

Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, він раніше несудимий, одружений і має двох малолітніх дітей.