На 8 років відправиться за ґрати житель Херсонщини, який ударом ножа вбив свого товариша

За публічного обвинувачення Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури 46-річного мешканця с. Микільське Херсонського району судом визнано винним у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Установлено, що у липні 2020 року обвинувачений, під час вживання алкогольних напоїв з 26 – річним односельчанином, на ґрунті виниклого конфлікту, умисно наніс удар ножем у стегно, пошкодивши артерію. У результаті потерпілий помер на місці події від гострої крововтрати.

Вироком Білозерського районного суду чоловіка засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Олешківська окружна прокуратура