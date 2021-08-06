На 8 років відправиться за ґрати житель Херсонщини, який ударом ножа вбив свого товариша
За публічного обвинувачення Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури 46-річного мешканця с. Микільське Херсонського району судом визнано винним у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Установлено, що у липні 2020 року обвинувачений, під час вживання алкогольних напоїв з 26 – річним односельчанином, на ґрунті виниклого конфлікту, умисно наніс удар ножем у стегно, пошкодивши артерію. У результаті потерпілий помер на місці події від гострої крововтрати.
Вироком Білозерського районного суду чоловіка засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Олешківська окружна прокуратураTweet