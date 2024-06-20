На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох загиблих військових

Пошкодили могили Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

В ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.

На могилах загиблих воїнів – Да Вінчі, Джуса, Петриченка – сьогодні вночі зробили розгром Сімʼї та друзі це відновлять А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

“Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент – забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз”, – написала Михайлова у фейсбуці. // LB.ua