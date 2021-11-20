На Баштанщині оперативно затримали 33-річного чоловіка, який вбив товариша

19 листопада з лікарні надійшло повідомлення, що по вулиці Шкільній в смт. Казанка виявили мертвим чоловіка з ножовим поранням у живіт.

При виїзді на місце поліцейські з’ясували, що смертельне поранення 27-річному чоловіку наніс його 33-річний товариш. З місця події вилучено речові докази, які направлять на експертне дослідження.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що напередодні товариші розпивали алкогольні напої вдома у зловмисника. Під час конфлікту господар вдарив кухонним ножем потерпілого, той від отриманого поранення помер на місці події.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні вбивства, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області