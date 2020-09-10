На Берегівщині двоє хустян насильно відібрали електродвигун у чоловіка з вадами здоров’я

Поліція розшукала грабіжників у селі Шаланкі Виноградівського району. За вказаним фактом розпочато розслідування

Подія трапилась вчора, 9 вересня, близько 11.30 години у селі Бене Берегівського району. 22-річний чоловік з вадами здоров’я повідомив поліцію про те, що двоє чоловіків, ймовірно скупщики металу, зухвало проникли на подвір’я, відштовхнувши його, та викрали електродвигун. Після чого грабіжники сіли у свій автомобіль і поїхали у невідомому напрямку.

На пошуки чоловіків було орієнтовано екіпажі груп реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу поліції Берегова і сусідніх районів. Авто марки ВАЗ 2101 з причепом, на якому грабіжники перевозили метал, працівники поліції оперативно розшукали у сусідньому районі – у селі Шаланкі на Виноградівщині.

У автомобілі перебувало четверо жителів міста Хуст, двоє з яких за описом потерпілого і пограбували молодого чоловіка у селі Бене. 27 та 30-річних чоловіків поліцейські доставили до відділку поліції.

За фактом грабежу, вчиненого групою осіб, слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Викрадений електродвигун вилучили та повернуть потерпілому. У справі триває слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua