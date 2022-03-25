На Берегівщині затримали чергову групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною

Сьогодні, 25 березня, близько 5-ої години ранку, на «зеленому кордоні» поблизу пункту пропуску «Лужанка», працівники прикордонної служби та поліцейські Берегова виявили групу чоловіків.

Встановлено, що 16 чоловіків-закапатців віком від 24 до 30 років, є жителями Ужгорода, Берегова та Мукачева. Вони винайняли автомобіль, на якому доїхали до «зеленого кордону», а потім планували нелегально потрапити до Угорщини.

На всіх чоловіків складено адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та доставили до війккомату.

Поліція Закарпатської області